Полицейские Караганды, спасая голого мужчину, полезли на крышу
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение 1 степени пальцев рук и ног.
Видео, на котором полицейские лезут на крышу опубликовано в Instagram-паблике ekaraganda.kz, передает zakon.kz.
Видео подписано, как "Мужчина сидел на крыше минут 20 (вылез с балкона). Полицейские полезли за ним без страховки".
Комментаторы восхитились бесстрашием полицейских.
"Страшно смотреть. Ужас! Молодцы ребята!", "Красавцы", "Браво полицейским", – написали пользователи.
По информации Polisia.kz, мужчина поднялся на крышу пятиэтажного дома после ссоры с родными. Сообщение об этом поступило около 18:20 и дежурный ЦОУ Управления полиции Караганды направил на место ближайший наряд полиции.
Сотрудники, прибыв на место, обнаружили сидевшего на крыше мужчину. После того, как полицейским удалось спустить его с крыши, на место вызвали скорую.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение 1 степени пальцев рук и ног.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!