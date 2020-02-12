Полицейские Караганды, спасая голого мужчину, полезли на крышу

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение 1 степени пальцев рук и ног.

Видео, на котором полицейские лезут на крышу опубликовано в Instagram-паблике ekaraganda.kz, передает zakon.kz.

Видео подписано, как "Мужчина сидел на крыше минут 20 (вылез с балкона). Полицейские полезли за ним без страховки".

Комментаторы восхитились бесстрашием полицейских.

"Страшно смотреть. Ужас! Молодцы ребята!", "Красавцы", "Браво полицейским", – написали пользователи.

По информации Polisia.kz, мужчина поднялся на крышу пятиэтажного дома после ссоры с родными. Сообщение об этом поступило около 18:20 и дежурный ЦОУ Управления полиции Караганды направил на место ближайший наряд полиции.

Сотрудники, прибыв на место, обнаружили сидевшего на крыше мужчину. После того, как полицейским удалось спустить его с крыши, на место вызвали скорую.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение 1 степени пальцев рук и ног.

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