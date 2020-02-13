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Военные США открыли огонь по мирным жителям Сирии

В результате конфликта погиб 14-летний мальчик.

Фото : lenta.ru13 февраля 2020, 08:09

США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, после чего американские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у блокпоста армии, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В результате конфликта погиб 14-летний мальчик, еще один мирный житель получил ранения.

Ruptly публикует видео, на котором сирийцы прогоняют американскую колонну после стрельбы. Люди принялись закидывать машины камнями, чтобы военные США побыстрее скрылись.

Конфликт удалось остановить благодаря российским военнослужащим, которые вывели американскую колонную к пункту базирования в районе населенного пункта Химо.


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