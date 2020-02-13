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Археологи нашли в Египте почти сотню захоронений возрастом более 5000 лет

Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта.

Фото : antiquities13 февраля 2020, 09:00

Археологи нашли в Египте почти сотню захоронений возрастом более 5000 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Пресс-служба министерства по делам памятников древности страны сообщила, что Египетские археологи обнаружили 80 гробниц во время раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия на севере страны.

Как заявил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта - это вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, погребальными аксессуарами.

Аль-Вазири отметил, что это первый случай обнаружения глиняных могил в Дакахлии. Находка доказывает интенсивность заселения этой территории в третьем периоде Нагады (3200-3100 гг. до н.э.). Археологи ожидают в ближайшее время обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.




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