Трое детей утонули в Алматы. Аким выразил соболезнования
Дети погибли на водоеме с тонким льдом.
Фото : Костанай медиа13 февраля 2020, 09:10
В Алматы погибли трое учеников, передает zakon.kz.
Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели – Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева, - написал в facebook аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Он выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким.
Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом. Поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин. Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования – на личном контроле, - добавил глава города.
Известно, что дети утонули в коллекторе.
В соцсетях сообщалось, что дети, 2006 г.р., 12 февраля в 13.00 ушли в школу в мкр. Алгабас и пропали без вести.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5007147-59607317cc55a8c8836ac5ba9b854c62
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...