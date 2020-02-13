Трое детей утонули в Алматы

Дети погибли на водоеме с тонким льдом.

В Алматы погибли трое учеников, передает zakon.kz.

Спасательные службы завершили поиски учеников, пропавших в Алатауском районе. С глубоким прискорбием сообщаю об их гибели – Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева, - написал в facebook аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким.

Наши дети погибли на водоеме с тонким льдом. Поручил департаменту полиции и службам ЧС создать специальную группу по расследованию причин. Окажем помощь семьям пострадавших. Ход расследования – на личном контроле, - добавил глава города.

Известно, что дети утонули в коллекторе.

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