Новый формат корпоративного волонтерства внедряют в Алматы

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера.

В ДЧС Алматы прошли подготовку более 200 волонтеров, в прошлом году помощниками спасателей стало 3000 волонтеров, передает zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера. Соответствующий Указ подписан в середине прошлого года.

Департамент по ЧС Алматы более трех лет активно сотрудничает с волонтерами, которые оказывают помощь в профилактических мероприятиях по предотвращению пожаров и других несчастных случаев.

В феврале состоялась встреча начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова с руководителем "Общества красного полумесяца" Ольгой Ким, где было принято решение о внедрении нового формата корпоративного волонтерства. Уже через неделю, на базе Казахского аграрного национального университета, состоялся мастер-класс спасателей ДЧС Алматы для 200 волонтеров, работающих в сфере чрезвычайных ситуаций. Для начинающих волонтеров подготовлена методическая инструкция по предотвращению пожаров в жилье, получения травм от угарного и природного газа. Кроме того доведен порядок и особенности профилактической работы среди различных слоев населения при обследовании частных жилых домов.

В прошлом году 3000 волонтеров НДП "Нур Отан", молодежного крыла "Жас Отан", "Общества красного полумесяца", "Лиги волонтеров" стали помощниками пожарных и спасателей. Совместно провели 15 флэшмобов и 30 мероприятий. Наиболее опасный период у спасателей отмечается в отопительный сезон, в 2019 году 34 человека пострадало от отравления угарным газом. В основном население допускает нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей уже изначально. Именно в это время волонтеры являются незаменимыми помощниками спасателей. 8-9 февраля привлекли еще 77 волонтеров Казахского национального аграрного университета, Общества красного полумесяца. Они приняли активное участие в обходах, разъясняя алматинским домовладельцам об опасности печного отопления, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Результатом проведенной работы можно считать уменьшение количества пожаров. Так, по итогам 2019 года в Алматы зарегистрировано 664 пожара, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, количество материального ущерба снижено на 95 млн тенге.

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