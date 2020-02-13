Почему казахстанцы все реже хранят свои сбережения в долларах

По итогам 2019 года уровень долларовых депозитов физлиц достиг многолетнего минимума.

Уровень долларизации депозитов физических лиц в Казахстане, отражающий долю валютных вкладов населения в общем объеме вкладов населения, по итогам 2019 года достиг многолетнего минимума – 41,3%. С чем это может быть связано, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, сам тренд дедолларизации вкладов физических лиц продолжается непрерывно вот уже четыре месяца подряд. И самым любопытным в данном процессе является то, что уменьшение уровня долларизации депозитов физлиц происходит несмотря на снижение ставок по тенговым вкладам (с 9,2% до 8,8% за сентябрь-декабрь 2019 года) и рост ставок по долларовым вкладам (с 1,1% до 1,4% за тот же период).

В этой связи единственным объяснением ослабления интереса населения к валютным вкладам в Казахстане может считаться снижение девальвационных ожиданий, которые в предыдущие периоды, как правило, играли роль триггера, способствующего резкому увеличению доли долларовых депозитов населения, – написал Олжас Тулеуов.

В свою очередь долларизация вкладов юрлиц по итогам 2019 года сложилась на отметке 44,7%. Это ниже уровня на конец 2018 года (49,3%), но вместе с тем больше минимального значения за 2019 год (35,9%), которое наблюдалось в мае. При этом, по мнению эксперта, текущий уровень долларизации депозитов юрлиц (с учетом экспортной направленности внутреннего выпуска) можно характеризовать как приемлемый и оптимальный. Более того, умеренный рост долларизации вкладов юрлиц с 35,9% до диапазона 43 – 46% (в котором он находится последние полгода), как бы это неоднозначно звучало, отражает положительные тенденции в экономике Казахстана.

Так, падение долларизации депозитов юрлиц в середине прошлого года до локального исторического минимума ниже 36% было связано не с естественными процессами изменения валютного предпочтения вкладчиков, а с существенным оттоком капитала из страны. Напомним, что за первое полугодие 2019 года чистый отток частного капитала из Казахстана был равен 3,7 млрд USD, что могло быть связано со страхами и низким уровнем доверия внутренних и внешних инвесторов в перспективы политического и экономического развития страны на фоне транзита власти. И теперь по мере снижения неопределенностей и повышения позитивного настроя инвесторов (как резидентов, так и нерезидентов) растет в целом суммарный объем вкладов юрлиц, а также их валютная часть (в пределах оптимальных значений), – подытожил Олжас Тулеуов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!