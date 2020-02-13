Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава Amazon купил поместье за рекордные 165 миллионов долларов

Особняк был спроектирован в 1930-х годах для президента Warner Bros.

Фото : under35.me13 февраля 2020, 09:40

Глава Amazon и по совместительству самый богатый человек в мире Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов (более 62 млрд тенге), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации газеты Wall Street Journal, Безос купил его у медиамагната Девида Геффена. Это рекордная сделка для района Лос-Анджелеса.

Агенты по недвижимости не участвовали в сделке.

Особняк под названием Warner Estate располагается на девяти акрах. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа.

Я бы сказал, это один из самых красивых особняков в мире, не говоря уж о Лос-Анджелесе, - сказал местный агент Курт Раппапорт.

Особняк - не единственное дорогое приобретение Безоса. В этом году он купил три квартиры в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов (более 30 млрд тенге).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты