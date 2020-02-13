Глава Amazon купил поместье за рекордные 165 миллионов долларов

Особняк был спроектирован в 1930-х годах для президента Warner Bros.

Глава Amazon и по совместительству самый богатый человек в мире Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов (более 62 млрд тенге), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации газеты Wall Street Journal, Безос купил его у медиамагната Девида Геффена. Это рекордная сделка для района Лос-Анджелеса.

Агенты по недвижимости не участвовали в сделке.

Особняк под названием Warner Estate располагается на девяти акрах. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа.

Я бы сказал, это один из самых красивых особняков в мире, не говоря уж о Лос-Анджелесе, - сказал местный агент Курт Раппапорт.

Особняк - не единственное дорогое приобретение Безоса. В этом году он купил три квартиры в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов (более 30 млрд тенге).

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