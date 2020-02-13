В Индии мужчина решил, что заболел коронавирусом и убил себя

Балакришнайя сильно запаниковал и начал верить, что он представляет угрозу для семьи и деревни.

Житель округа Читтур (на юге индийского штата Андхра-Прадеш), страдающий инфекцией мочевыводящих путей, покончил жизнь самоубийством после того, как решил, что у него симптомы коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на thenewsminute.com.

54-летний Балакришнайя из деревни Тоттамбеду на выходных сходил в государственную больницу на консультацию. По словам членов его семьи, недопонимание с врачами привело его к мысли о том, что он болен коронавирусом.

Мы сказали ему, что у него нет коронавируса, но он отказался подпускать нас к себе. Он сказал всем жителям держаться подальше, - сказал журналистам сын Балакришнайи.

Его жена рассказала, что врачи сообщили супругу о том, что у него инфекция, и сказали надеть маску.

Он начал вести себя странно в субботу. А к утру понедельника он покончил с собой, - сказала она.

По словам его сына, Балакришнайя сильно запаниковал и начал верить, что он представляет угрозу для семьи и деревни.

Он начал бросать в нас камни, когда мы пытались приблизиться к нему. Он сказал, что ему нужно немедленно покончить с жизнью, так как он представляет опасность для деревни. Он сказал нам не подходить близко, - сказал он.

Мужчина видел много видеороликов о симптомах коронавируса, и был уверен, что он заразился.

Доктор Ченчулайя сообщил, что программы информирования проводятся по всему штату.

Случаев коронавируса в округе или штате нет. Мы ежедневно осведомляем через газеты и следим, чтобы люди знали об этом, - сказал он.

Вспышка коронавируса была вызвана новым штаммом этого вируса. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, которые вызывают SARS и MERS. Симптомы инфекции очень похожи на симптомы простуды: кашель, простуда, насморк и лихорадка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!