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Детали гибели детей рассказали в полиции Алматы

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото : ria56.ru13 февраля 2020, 09:52

13 февраля стало известно о гибели троих школьников в Алматы. В связи с трагедией полиция начала расследование передает zakon.kz.

По информации департамента полиции города, по факту гибели 13-летних Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева проводится расследование. Также с целью установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза.

На берегу водоема в микрорайоне "Теректы", в Алатауском районе, были обнаружены три школьных рюкзака, принадлежащие несовершеннолетним. К поисковым мероприятиям подключили водолазов республиканского оперативно-спасательного отряда. 13 февраля ближе к восьми часам утра тела детей были извлечены из воды, - отметили в пресс-службе.

Первая информация о безвестном исчезновении мальчиков, которые днем 12 февраля ушли в школу и не вернулись, в Управление полиции Алатауского района поступила ближе к девяти часам вечера. В первую очередь, сотрудниками криминальной, ювенальной полиции, а также участковыми инспекторами были организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Посильную помощь в поиске детей оказали представители волонтерского движения.


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