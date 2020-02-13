Власти Узбекистана отзывают своих студентов из Казахстана

Причина неизвестна.

Власти Узбекистана отзывают своих студентов домой из вузов Казахстана и Таджикистана. СМИ сообщают, что речь идет не только об этих странах, а об Центральной Азии в целом, передает zakon.kz.

Как сообщает портал, centralasian.org, в Шымкенте учатся более 15 тысяч узбекских студентов. И сейчас сотни учащихся забирают документы. Власти Узбекистана пообещали им, что переведут в вузы на родине без всяких экзаменов.

Я только получила транскрипт. Теперь поеду домой учиться в государственном вузе. Для меня это хорошая возможность: сюда приезжать постоянно сложно, — говорит Табассум Жуманазарова, которая учится в Шымкенте. — Правильнее будет учиться в своей стране.

Преподаватели делают все, что в их силах, но очереди за документами все равно образовалась. Чтобы получить транскрипт (академическую справку, в которой сказано, какие предметы были сданы), у студента не должно быть задолженности по учебе. И многие хотят забрать не только справки, но вообще все имеющиеся у вуза документы. Деканат как правило им в этом отказывает.

У нас числятся более 7 тысяч студентов. В первый день было очень много учащихся. Мы не думали, что будет такой ажиотаж, — признает Садыбек Бейсенбаев, проректор Южно-казахстанского государственного университета имени Ауезова в Шымкенте. — Мы сейчас выдаем только транскрипт, но не документы. Потому что, если вдруг вуз в Узбекистане их не примет, в этом случае они могут снова приступить к учебе у нас.

По словам проректора, почти половина студентов из Узбекистана в его вузе уже уехали домой. Из оставшихся намерены продолжить обучение в Казахстане меньше половины.

Узбекским студентам, которые учились в Таджикистане, официальной причиной их возвращения на родину назвали то, что таджикистанские вузы не состоят в Национальном рейтинге Узбекистана, а значит, качество получаемого там образования находится под сомнением.

В случае с Казахстаном причины не называются.

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