Мухтар Джакишев подал очередное ходатайство об УДО

Ранее ему дважды отказывали в условно-досрочном освобождении.

Бывший глава "Казатомпром" Мухтар Джакишев в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, передает zakon.kz.

Спешу сообщить, что 6 февраля 2020 года Мухтар Джакишев уже в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое 10 февраля принято судом города Семей, - написал на своей странице в Facebook его адвокат Нурлан Бейсекеев.

Экс-руководитель национальной атомной компании "Казатомпром" был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 ноября 2018 года суд Семея отказал Джакишеву в УДО из-за того, что он не возместил ущерб в размере 99,6 млрд тенге. Во второй раз в условно-досрочном освобождении ему отказали 24 июля 2019 года.

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