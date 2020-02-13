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Стало известно зачем Токаев посетит Мюнхен

Мюнхенская конференция по безопасности – один из крупнейших глобальных форумов.

Фото : Акорда13 февраля 2020, 11:46

В феврале Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибудет в Мюнхен, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook рассказал о планах главы государства.

С 14 по 16 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Мюнхен для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). Программа визита Президента предусматривает участие в панельных дискуссиях МКБ и проведение ряда двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и представителями академических кругов. Ожидается участие в мероприятии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, - написал он.

Мюнхенская конференция по безопасности – один из крупнейших глобальных форумов, повестка дня которого включает обсуждение насущных вызовов и угроз современности.


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