Новые факты появились по делу Бакауова 

Определяется круг подозреваемых лиц.

Дополнительные факты начали выявлять следственные органы по делу экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова, сообщил на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

По делу Бакауова. Дело расследуется следственной группой, как вы знаете совместно с КНБ и сотрудников антикоррупционной службой. Дело на стадии расследования. В настоящее время выявляются дополнительные факты, определяется круг подозреваемых лиц, — сообщил Бигайдаров.

15 января появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова. Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Дело находится на контроле у генпрокурора.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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