Что нужно знать о переписи населения в 2020 году

В переписи не участвуют только иностранцы, работающие в дипломатических учреждениях и члены их семей, лица, выехавшие из страны в связи с работой, учебой (за исключением студентов программы "Болашак").

Цифровизация дошла до процесса переписи населения. В этом году граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы и не ждать интервьюера. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по статистике МНЭ РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент zakon.kz.

В октябре 2020 года в Казахстане пройдет перепись населения. В ней не участвуют только иностранцы, работающие в дипломатических учреждениях и члены их семей, лица, выехавшие из страны в связи с работой, учебой (за исключением студентов обучающихся за рубежом по программе "Болашак").

Иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории республики более года, также должны будут предоставить свои данные в ходе переписи населения.

Процесс переписи будет проходить в 2 этапа: подготовительный этап, будет проведен с 1 по 30 июня, интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. На данном этапе идет подготовка к районированию - это деление территории каждого населенного пункта региона на инструкторские и счетные участки для проведения 2 этапа переписи, - сообщил Айдапкелов.

Основной этап, то есть сама перепись, пройдет с 1 по 30 октября. В первые 15 дней будет проведен интернет-опрос. В этот момент респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи посредством сети интернет на специализированном сайте – sanaq.gov.kz.

Этот сайт дает возможность респондентам самостоятельно пройти перепись, заполнить переписные листы, с помощью пояснений и подсказок на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника. Сайт очень удобный, - добавил он.

Параллельно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений, с регистрацией ответов в планшетах, позволяющее интервьюеру проводить опрос.

Респонденты, представившие сведения через интернет не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении выдается справка о прохождении переписи населения, - сказал он.

Он также добавил, что к 2030 году Казахстан откажется от переписи населения. И информацию о своих гражданах правительство будет получать из электронных баз страны.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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