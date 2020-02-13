В Алматы нет случаев заражения коронавирусом - акимат

Власти также рассказали в какие больницы были доставлены прибывшие из Китая казахстанцы.

В Алматы прибыли эвакуированные из Китая казахстанцы. Симптомы коронавирусной инфекции ни у одного человека не обнаружены, передает zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что сегодня, 13 февраля, в город прибыл рейс из Китая. Всего на борту было 211 человек, среди них 171 — граждане Казахстана, 40 — граждане Кыргызстана. Это последний рейс, которым эвакуируют граждан РК из-за вспышки коронавирусной инфекции в КНР.

Казахстанцев доставили в инфекционные больницы, где будут находиться в специализированных боксах. Граждане Кыргызстана были переданы кыргызской стороне и доставлены на территорию соседней страны.

Состояние прибывших удовлетворительное. На борту самолета пассажиры прошли трехэтапную проверку по термометрии. Симптомы коронавирусной инфекции ни у одного человека не обнаружены. Следует отметить, что сотрудниками санитарных и пограничных служб, экипажем, медицинскими работниками были соблюдены все противоэпидемические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекций как при посадке самолета на отдельную зону на территории аэропорта, так и в процессе изоляции и карантинизации пациентов по отдельному маршруту, - говорится в сообщении.

В больнице созданы все необходимые условия. Медорганизация обеспечена достаточным количеством лекарств и средств противоэпидемической защиты.





В Алматы ситуация стабильна, случаев заражения коронавирусом нет. Ситуация находится под контролем властей. По всем международным рейсам реализуются противоэпидемические меры по предупреждению и диагностике вирусных инфекций.

В целом, в мире зарегистрировано 45 188 случаев коронавирусной инфекции.

По вопросам коронавируса в Казахстане работает круглосуточный call-центр по номеру 1406. По вопросам прибывших на этом рейсе есть горячая линия по телефонам +7 707 677 7168, +7 771 404 5465.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!