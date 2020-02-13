Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мангистау входит в десятку лучших туристических маршрутов Казахстана

В 2019 году количество туристов в область превысило 200 000 человек.

Фото : пресс-служба13 февраля 2020, 13:39

Мангистау признан регионом с высоким потенциалом для развития туризма в стране и включен в десятку лучших туристических маршрутов Республики Казахстан. Об этом глава региона СерикбайТрумов заявил во время своего отчета перед населением области, передает zakon.kz.

Государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 годы включает меры по развитию инженерной и коммуникационной инфраструктуры морского курорта на побережье Каспийского моря.

За счет местного бюджета развивается береговая инфраструктура между портами Актау и Курык, включая строительство линии электропередачи, водо- и газоснабжения, а также строительство 4-полосной автострады от города Актау до детского оздоровительного лагеря Алау и далее до паромного комплекса Курык, - отметил аким.

30 млн тенге выделено на реализацию Программы "Нур-Капитал". Весной 2019 года в селе Шетпе был открыт кемпинговый комплекс "Сәтті" за счет гос поддержки и собственных средств предпринимателя. Объем инвестиций - 160 млн тенге. Всего создано 41 рабочее место.

В прошлом году количество туристов в Мангистаускую область превысило 200 000 человек. В области 90 отелей, обслуживающих туристов. По сравнению с 9 месяцами 2018 года (3,9 млрд. Тенге) объем услуг, оказанных в прошлом году, составил 4,1 млрд. Тенге, увеличившись на 104,3%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты