Мангистау входит в десятку лучших туристических маршрутов Казахстана

В 2019 году количество туристов в область превысило 200 000 человек.

Мангистау признан регионом с высоким потенциалом для развития туризма в стране и включен в десятку лучших туристических маршрутов Республики Казахстан. Об этом глава региона СерикбайТрумов заявил во время своего отчета перед населением области, передает zakon.kz.

Государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 годы включает меры по развитию инженерной и коммуникационной инфраструктуры морского курорта на побережье Каспийского моря.

За счет местного бюджета развивается береговая инфраструктура между портами Актау и Курык, включая строительство линии электропередачи, водо- и газоснабжения, а также строительство 4-полосной автострады от города Актау до детского оздоровительного лагеря Алау и далее до паромного комплекса Курык, - отметил аким.

30 млн тенге выделено на реализацию Программы "Нур-Капитал". Весной 2019 года в селе Шетпе был открыт кемпинговый комплекс "Сәтті" за счет гос поддержки и собственных средств предпринимателя. Объем инвестиций - 160 млн тенге. Всего создано 41 рабочее место.

В прошлом году количество туристов в Мангистаускую область превысило 200 000 человек. В области 90 отелей, обслуживающих туристов. По сравнению с 9 месяцами 2018 года (3,9 млрд. Тенге) объем услуг, оказанных в прошлом году, составил 4,1 млрд. Тенге, увеличившись на 104,3%.

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