Среди обломков горевшего ТЦ в Масанчи нашли человеческие останки

Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В селе Масанчи Кордайского района под завалами крыши торгового центра обнаружены обгоревшие человеческие останки, передает zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима Жамбылской области Канат Кульшманов на своей странице в Facebook.

11 февраля в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - написал он.

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