Алматинцам предложили дважды заплатить за воду и канализацию с февраля

Дисбаланс и необходимость доплачивать возникли лишь в 20% многоквартирных жилых домов Алматы, а в большинстве домов не имеется расхождений между показаниями общедомовых приборов учета и суммарными начислениями, выставленных собственникам помещений.

В квитанциях за февраль многих жильцов многоквартирных домов Алматы ждал сюрприз. Тем, у кого в квартирах стоят свои счетчики на холодную воду и канализацию, предложили платить не только по своему счетчику, но и дополнительно по общедомовому счетчику. Причем, если в одном доме, помимо той суммы, которую насчитает счетчик, нужно доплатить 35 тенге, то в другом доме целых 400 тенге. Еще интереснее, что такой "подарок" в своих счетах увидели не все горожане. На каком основании монополист Алматы су решил собирать деньги дважды за месяц, выяснял zakon.kz.

Тему двух граф в квитанциях за февраль подняли на заседании Общественного совета.

Как пояснили в Алматы су, в прошлом году многоэтажные жилые дома оснастили общедомовыми приборами учета (счетчиками), которые считают весь объем холодной воды, который потребляет каждый дом по отдельности. Таково требование законодательства, сейчас 90% многоэтажных жилых домов Алматы имеют общедомовые счетчики холодной воды.

Согласно действующему законодательству, при образовании разницы между показаниями общего счетчика и выставленными показаниями индивидуальных счетчиков суммарно и тех потребителей, у кого в квартире нет счетчика (норма потребления воды на 1 человека 8,4 кубометра в месяц), то эту разницу необходимо пропорционально объему потребления разделить на всех- и жителей дома, и коммерческие учреждения, расположенные на 1 этажах, - сказал официальный представитель Алматы су Серик Шагиров.

Иными словами, если за месяц дом потребил 100 литров воды за месяц, но по сумме показаний индивидуальных счетчиков и с учетом норматива на 1 человека для тех, у кого нет своих счетчиков, получилось 80 литров, то разницу- 20 литров, делят на всех жильцов и арендаторов поровну, и вписывают во вторую графу.

Монополист заявил, что из 9,5 тыс. многоквартирных жилых домов Алматы разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков и норматива потребления людей без счетчиков образовалась в более чем 2 тыс.домах.

В 2 тысячах домах есть определенная проблематика: куда уходит вода? Это может быть полив, технические расходы (опрессовка сетей, промывка внутридомовых сетей, расходы на уборку), а также различные утечки во внутридомовых сетях водопровода.

Суммы там, в принципе, не большие, 70 тенге, у кого-то 16, у кого-то 50. Это в свете выхода нового закона, когда "один дом-один счет-один хозяин". Все делается максимально корректно в пределах действующего законодательства, есть небольшая путаница в квитанциях, что там написано, как оно сделано, в ближайший месяц приведем в порядок. Но дома не все, порядка 20% только из всего жилого фонда, где образуется дисбаланс, - рассказал Серик Шагиров

Почему же тогда в некоторых домах "накапали" суммы больше 100 тенге на человека?

Коммерческий директор Алматы Су Айдын Сайлаубай пояснил, что есть крупные потребители, которые, например, полы моют в подъезде ежедневно, но не установили отдельный счетчик для этого. Также в алматинских многоэтажках нередки случаи, когда в квартире нет счетчика, прописан 1 человек, но сдает квартиру 3 людям, например. Из-за этого фактическое потребление тоже может быть выше, и появляется дисбаланс, который потом ложится на плечи всех жильцов.

Являясь государственным коммунальным предприятием, мы не можем требовать от собственника предоставления данных. Ранее были адресные справки, но сейчас справки отменили, и выявить сложно, требовать, сколько человек проживает по факту, я не имею права. Если я актом зафиксирую, он будет обжаловать в суде, мне нужны подтверждающие документы. Доступа к государственным базам персональных данных у нас нет, так как это запрещено законом. Мы планируем решать это адвокатским запросом в миграционную службу, - сказал Айдын Сайлаубай.

Председатель Общественного совета Рахман Алшанов подверг критике такую методику, заявив, что было бы неплохо рассмотреть вопрос более справедливого разделения.

В подвалах для полива палисадников, подъездов стоят специальные счетчики КСК. Мы за это платим. Если у вас потребили по счетчикам 80, по общедомовому 100, надо искать проблему КСК, или выяснять, куда эта вода ушла. Но загружать меня, у кого стоит счетчик индивидуальный и я добросовестно плачу, это в корне неправильно, - заявил в сердцах член ОС.

Важно отметить, что дисбаланс и необходимость доплачивать возникли лишь в 20% многоквартирных жилых домов Алматы, а в большинстве домов не имеется расхождений между показаниями общедомовых приборов учета и суммарными начислениями, выставленных собственникам помещений.

Люди думают, что мы хотим нажиться, но это не так. На самом деле мы показываем дому его фактическое потребление. Введение данной системы начислений позволит снизить неучтенные потери воды, а также будут стимулировать собственников более ответственно обслуживать внутридомовые инженерные сети, которые находятся в общедолевой собственности самих жителей, - заключил Айдын Сайлаубай.

Альберт Ахметов

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