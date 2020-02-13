E-commerce: как меняются правила для казахстанских интернет-магазинов и онлайн сервисов

Большинство потребителей, прежде чем сделать покупку в интернете, предпочитают ознакомиться с отзывами как о товаре, так и о самой интернет площадке и качестве ее услуг.

Казахстанцы все больше используют интернет для покупок. Появилось больше площадок, которые предлагают товары и услуги онлайн, передает zakon.kz.

Встает закономерный вопрос – как регулировать их работу? Государство разрабатывает для электронной торговли новые правила. Бизнес со своей стороны участвует в этом процессе через Ассоциацию Цифровой Казахстан. Весь год АЦК вела активную работу и по итогам года подготовила обзор - что изменилось в законодательстве и как это повлияло на рынок.

1. Нормативная база в сфере e-commerce по-прежнему формируется: уточняются понятия электронной коммерции и торговли, внедряются понятия и институты, которые в дальнейшем станут предметом регулирования. В Казахстане, первом из государств-членов Евразийского Экономического Союза, законодательно разграничены понятия электронной коммерции и электронной торговли, включены понятия электронной торговой площадки (ЭТП) и информационно-рекламной торговой площадки. В целях налогообложения в Налоговый кодекс также включено понятие электронной торговли.

2. Казахстан, как и многие государства, не торопится принимать отдельный закон об электронной коммерции и торговле. Изменения и дополнения достаточно осторожно и взвешено вносятся в акты, регулирующие торговую деятельность, налогообложение и таможенное регулирование, защиту прав потребителей, что дает сектору возможность серьезно развиваться.

Такая схема развития регулирования является логичной и правильной, учитывая, что в конце 2019 года в Давосе 62 государства обсудили возможность согласования новых правил, регулирующих электронную торговлю на международном уровне. Казахстан поддержал предложение и призвал страны-члены ВТО придерживаться гибкого и поэтапного подхода к обсуждению регулирования данной сферы. Пока же наиболее желательным способом поддержки отрасли является принятие Дорожных карт, которые бы содержали конкретные практические меры по развитию электронной коммерции и точечной корректировке актуальных вопросов, - считает исполнительный директор АЦК Елена Бычкова.

3. Важно отметить, что казахстанский законодатель прислушивается к мнению бизнеса и, приняв аргументированные обоснования, отказывается от некоторых излишне жестких мер. Так профессиональные ассоциации, включая АЦК, отстояли положение о том, что регулирование процесса аналитики BigData и использования биометрической идентификации будет применимо только в отношении государственных органов. Ожидается, что это найдет отражение в планируемом к принятию Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий".

4. Поскольку подходы к регулированию e-commerce только формируются, некоторые нормы некорректно применяются к электронным торговым и информационным площадкам и должны быть устранены. К примеру, ЭТП в контексте Закона о средствах массовой информации рассматриваются как интернет-ресурс, к которому применяются требования и ответственность за размещение определенного контента. Именно по этой причине в 2018 году имели место инциденты с блокировкой крупных электронных площадок. На 2020 год запланировано внедрение норм, направленных на разграничения требований к СМИ и ЭТП.

5. Важный блок законодательной работы посвящен совершенствованию защиты прав потребителей.

В 2019 году в Закон о торговой деятельности был внедрен принцип защиты прав и законных интересов участников электронной торговли не ниже уровня защиты в традиционной торговой деятельности. Таким образом физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) электронной торговой площадки обладают всеми правами и, соответственно, несут все обязанности, предусмотренные применимым законодательством. Кроме этого, внесен целый ряд дополнительных требований к ЭТП по защите прав потребителей. Подробный юридический анализ изменений, внесенных в законодательство о торговой деятельности и о защите прав потребителей, подготовлен советником председателя АЦК по правовым вопросам Маншук Киябаевой и размещен на сайте АЦК.

6. Внедрено положение о "невозвратности" абонентских устройств сотовой связи надлежащего качества (ст. 30 Закона о защите прав потребителей).

С введением изменений значительно уменьшилось количество уценённого товара в магазинах. Это является одним из положительных факторов. Возврат теперь возможен только если есть акт авторизированного сервис-центра (АСЦ) и товар нельзя отремонтировать или подтверждён заводской дефект. Причины "не устраивает цвет", "не подошли характеристики" мы встречаем всё реже и реже. Если у клиента при использовании устройства возникли технические проблемы по причине заводского брака или дефекта - произвести обмен или возврат возможно после заключения АСЦ. Тогда мы как продавец можем выставить претензию поставщику и получить компенсацию, которую транслируем клиенту в полном объёме. Новая норма дисциплинирует потребителя, помогает взвешенно оценивать потребность в покупке того или иного устройства, - сказал директор Департамента электронной коммерции Alser.kz Михаил Зелинский.

7. Отзывы и комментарии стали одним из важнейших маркетинговых инструментов электронной коммерции. Большинство потребителей, прежде чем сделать покупку в интернете, предпочитают ознакомиться с отзывами как о товаре, так и о самой интернет площадке и качестве ее услуг. Положительны отзывы и комментарии стимулируют продавцов и поставщиков услуг поддерживать качество сервиса на высоком уровне. Положение о предоставлении потребителю возможности комментирования внедрено в Закон о защите прав потребителей (п. 5 ст. 28) также в целях большей информированности потребителей – чтобы помочь принять правильное решение и выбрать добросовестного продавца.

Поскольку негативные отзывы, включая фейковые, могут нанести значительный ущерб репутации интернет-площадки, законодатели некоторых стран уже ввели специальные нормы административной и даже уголовной ответственности. В Казахстане судебная практика по таким делам пока не сформировалась.

8. В отношении электронных торговых площадок сформулированы специальные положения, в том числе в целях защиты прав потребителей, основанные на рекомендациях и лучших практиках ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Это выводит Казахстан в Евразийском экономическом пространстве в лидеры современного регулирования электронной торговли.

Согласно закону, инфраструктура ЭТП должна включать в себя:

1) внутренние требования к участникам электронной торговли;

2) возможность безналичного расчета за товар, работы и услуги с использованием банковских платежных систем;

3) организацию или координацию доставки товара или услуги;

4) обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара;

5) возможность заключения договора купли-продажи, договора об оказании услуг путем обмена электронными документами или электронными сообщениями.

С внесением этих поправок у потребителей появилось больше возможностей сделать правильный выбор продавца и товара, ознакомиться с информацией об условиях договора, получить вовремя товар, приобретенный в интернете на казахстанской интернет торговой площадке. А в случае нарушения прав, покупатель сможет обратиться за их защитой как к самому продавцу, так и в судебные органы, - обобщает внесенные положения в сфере защиты прав потребителей Управляющий Директор АЦК, председатель Общественного Совета при Министерстве торговли РК Денис Степанцев.

9. В законодательство внесен большой блок "подготовительных" положений к внедрению маркировки и прослеживаемости товаров. Введены понятия: средства идентификации, национальный каталог товаров, маркированный товар. Расширяется компетенция уполномоченного органа в сфере маркировки и прослеживаемости, предусмотрено создание Единого оператора маркировки и прослеживания. Установлен запрет на продажу товаров, подлежащих маркировке, не имеющих соответствующих идентификационных знаков.

В Казахстане уже внедрена обязательная маркировка меховых изделий и реализуются пилотные проекты по маркировке алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств и обуви. Обязательные требования могут быть внедрены после оценки эффективности таких проектов.

C 1 октября 2020 года в Российской Федерации, согласно решению Евразийской экономической комиссии, начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции. В целом считаем, что маркировка парфюмерной продукции не решает полностью проблему серого импорта нашей категории товаров, к тому же повлечет серьезные дополнительные трудоемкие процессы и затраты. Полагаем, что ввод обязательной маркировки возможен только после взвешенной оценки эффективности апробируемого проекта в РФ, – прокомментировали в компании Mon Amie, которая является участником АЦК.

10. Основные практические меры, направленные на поддержку и развитие сферы e-commerce, определены Дорожной картой развития электронной торговли в РК до 2025 года. Документ был разработан с участием АЦК, и в него вошли предложения казахстанских компаний.

Одно из важных направлений развития – вывод казахстанских обработанных товаров и казахстанских субъектов электронной торговли на международный рынок. Для этого предусмотрен ряд стимулирующих мер: возмещение затрат на оплату регистрационного взноса и рекламу казахстанских обработанных товаров на экспорт посредством электронной торговли, продвижение отечественных товаров на международных торговых площадках и пр.

Казахстан формирует на площадке Alibaba пул "золотых поставщиков", в который войдут казахстанские товаропроизводители и торговые компании. 50 компаниям, среди которых экспортеры мясной и зерновой продукции, производители алюминиевой продукции и детских игрушек, государство помогло приобрести "золотые сертификаты" и выйти на площадку со своей продукцией.

До конца 2020 года будет сформирован второй пул из 50 компаний. Подать заявки на участие в конкурсе могут казахстанские производители или торговые компании, имеющие отношения с товаропроизводителями, что должно быть подтверждено сертификатом СТ/KZ или другими документами. Срок регистрации заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя должен быть не менее 6 месяцев. О начале второго этапа конкурса будет объявлено в СМИ, а также на сайтах НПП "Атамекен" и АЦК.

11. Для субъектов внутренней электронной торговли разрабатываются и оптимизируются меры поддержки. Одним из важных условий реализации потенциала рынка является создание благоприятного режима налогообложения. Учитывая, что Казахстан стремится стать международным игроком на рынке e-commerce, внутреннее налогообложение электронной торговли должно не конфликтовать с международными принципами и нормами. Эксперты АЦК анализируют вопросы международного налогообложения электронной торговли и готовят предложения, которые бы придали внутреннему налоговому режиму более "стимулирующий" характер. В частности, в течение года Ассоциация Цифровой Казахстан неоднократно поднимала вопрос, и такое положение было включено в Дорожную карту, о снижении пороговых значений безналичного оборота для субъектов электронной коммерции с 90% до 50% для получения ими льгот по КПН и ИПН. Норма внедрена в Налоговый кодекс в 2017 году и была первой стимулирующей развитие электронной коммерции мерой, но, к сожалению, она мало применима на практике. Основной причиной сложности применения льготы, которую называет бизнес, является труднодосягаемый порог безналичной оплаты в 90%.

ОЮЛ "Ассоциация Цифровой Казахстан аккредитована при Министерстве торговли РК и НПП "Атамекен" и постоянно участвует в формировании правовой базы в сфере электронной коммерции и торговли как в Казахстане, так и на уровне Евразийской экономической комиссии. АЦК сотрудничает с ведущими объединениями компаний в сфере электронной коммерции ЕАЭС и привлекает известных экспертов рынка для подготовки заключений и формировании позиции по разным вопросам.

Казахстанские компании электронной коммерции могут обращаться с вопросами о применении и толковании законодательных норм, а также по вопросам улучшения и развития сектора, направив запрос по адресу info@dka.kz.

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