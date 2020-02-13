"Хоргос" будет закрыт до конца февраля

За это время внутри здания МЦПС сделают ремонт.

Фото : inbusiness.kz

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет закрыт до конца февраля, передает zakon.kz. По информации пресс-службы акимата Алматинской области, это связано с коронавирусом COVID-19. МЦПС Хоргос был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса. С учетом нынешней ситуации было решено пролонгировать до конца февраля, - отметил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел. Кроме того, стало известно о ремонте внутри здания МЦПС. Здесь стоит отметить, что по поручению акима Алматинской области Амандык Баталова за это время будет проводиться ремонт внутри здания МЦПС. Все знают, что есть определенные проблемы в этом участке, люди жаловались на заторы и т.п. Сейчас перед новым руководством "Хоргоса" стоит вопрос модернизации перехода, - заключил он.

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