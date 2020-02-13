Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Хоргос" будет закрыт до конца февраля

За это время внутри здания МЦПС сделают ремонт.

Фото : inbusiness.kz13 февраля 2020, 17:03

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет закрыт до конца февраля, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматинской области, это связано с коронавирусом COVID-19.

МЦПС Хоргос был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса. С учетом нынешней ситуации было решено пролонгировать до конца февраля, - отметил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Кроме того, стало известно о ремонте внутри здания МЦПС.

Здесь стоит отметить, что по поручению акима Алматинской области Амандык Баталова за это время будет проводиться ремонт внутри здания МЦПС. Все знают, что есть определенные проблемы в этом участке, люди жаловались на заторы и т.п. Сейчас перед новым руководством "Хоргоса" стоит вопрос модернизации перехода, - заключил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты