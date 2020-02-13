"Хоргос" будет закрыт до конца февраля
За это время внутри здания МЦПС сделают ремонт.
Фото : inbusiness.kz13 февраля 2020, 17:03
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет закрыт до конца февраля, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы акимата Алматинской области, это связано с коронавирусом COVID-19.
МЦПС Хоргос был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса. С учетом нынешней ситуации было решено пролонгировать до конца февраля, - отметил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.
Кроме того, стало известно о ремонте внутри здания МЦПС.
Здесь стоит отметить, что по поручению акима Алматинской области Амандык Баталова за это время будет проводиться ремонт внутри здания МЦПС. Все знают, что есть определенные проблемы в этом участке, люди жаловались на заторы и т.п. Сейчас перед новым руководством "Хоргоса" стоит вопрос модернизации перехода, - заключил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5007282-ad540e2bc776aa81402498bf13d33331
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...