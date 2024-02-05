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Законодательство РК

Центр "Хоргос" на границе Казахстана с Китаем не будет работать с 9 февраля

Центр "Хоргос" не будет работать с 9 февраля Фото: gov.kz
Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" временно не будет работать во время празднования китайского Нового года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Жетысуской области 5 февраля, в связи с празднованием Чуньцзе (Нового года по китайскому календарю) МЦПС "Хоргос" временно не будет работать с 9 по 11 февраля.

Уже 12 февраля "Хоргос" возобновит штатную работу.

В акимате уточнили, что в связи с празнованием китайского Нового года в "Хоргосе" не будут работать торговые центры:

  • торговые дома "Джункэ" и "Золотой порт" будут закрыты с 6 по 17 февраля;
  • торговые дома "Кинг-Конг" и "Ю" – с 9 по 12 февраля.

В конце 2023 года сообщалось, что в зоне свободной торговли Хоргос открыли сухопутный маршрут для перевозки двух валют между Китаем и Казахстаном.

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Жетысуская область Китай Хоргос
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