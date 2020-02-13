Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видео ДТП на Карагандинской трассе появилось в сети

Уточняется количество пострадавших и попавших в ДТП авто.

Фото : polisia.kz13 февраля 2020, 18:16

13 февраля в 15:27 часов на трассе "Караганда-Осакаровка" из-за плохих погодных условий и нулевой видимости произошло массовое ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Уточняется количество пострадавших и попавших в ДТП авто.

Отмечается, что из за резких изменений погодных условий на данный момент закрыты автодороги в направлении "Караганда-Нур-Султан" и "Ботакара -Павлодар".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты