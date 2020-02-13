Видео ДТП на Карагандинской трассе появилось в сети

Уточняется количество пострадавших и попавших в ДТП авто.

13 февраля в 15:27 часов на трассе "Караганда-Осакаровка" из-за плохих погодных условий и нулевой видимости произошло массовое ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Уточняется количество пострадавших и попавших в ДТП авто.

Отмечается, что из за резких изменений погодных условий на данный момент закрыты автодороги в направлении "Караганда-Нур-Султан" и "Ботакара -Павлодар".

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