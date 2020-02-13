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Вопросы перехода на латиницу обсудили в Акорде

Необходимо тщательно, без спешки изучить поступающие предложения, при их анализе опираясь на научный подход.

Фото : inform.kz13 февраля 2020, 19:35

Глава государства принял общественного деятеля Адиля Ахметова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику.

По мнению Адиля Ахметова, необходимо тщательно, без спешки изучить поступающие предложения, при их анализе опираясь на научный подход.

Также были рассмотрены и другие актуальные вопросы общественной жизни страны.

Адиль Курманжанович Ахметов казахстанский государственный и общественный деятель, ученый, дипломат. доктор филологических наук, профессор, академик. Автор книг и ряда научных работ, посвященных языкам. Заслуженный деятель Казахстана.


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