Абаев прокомментировал посты Айсултана Рахата

Посты были написаны под манипуляцией определенных людей - министр.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал публикации Айсултана Рахата в Facebook, передает zakon.kz.

Министр считает неэтичным обсуждать, цитировать и ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости.

В данном случае вызывает обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты были написаны под манипуляцией определенных людей. Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана, - сказал министр в эфире программы "Открытый диалог" на канале Хабар.

По словам Абаева, Айсултан долго находился под влиянием психоактивных веществ.

Я понимаю, что его цитирование делает кому-то рейтинги. Но это дешевые рейтинги. Они построены на несчастье человека. Пора закрыть эту тему! Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому, что он внук Первого Президента страны - нечестно, несправедливо и за гранью морали, - продолжил он.

Елбасы человек который внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие нашей страны. Сохранил мир стабильность согласие на нашей земле. То что сейчас происходит жалкая попытка его дискредитации. Давление на нашу страну, грязная играю Безнаказанными такие вещи не останутся, - заключил Абаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!