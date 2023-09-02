Асхат Оралов прокомментировал уход с поста министра

Бывший министр культуры и спорта РК Асхат Оралов попрощался с должностью и написал пост о своем уходе, сообщает Zakon.kz.

Оралов поблагодарил президента и коллег за доверие и профессионализм.

"Завершая работу в качестве министра культуры и спорта, хочу выразить благодарность главе государства за оказанное доверие. Также хочу сказать спасибо своим коллегам – настоящим профессионалам своего дела, вместе с которыми я имел честь работать все это время".

Отдельно экс-министр поблагодарил всех работников сферы культуры, спорта, туризма, архивного и библиотечного дела.

"Спасибо за ваш очень важный труд, за поддержку, обратную связь, открытость и конструктивную критику. За прошедшие несколько месяцев мы проделали большую работу, результаты которой мы несомненно увидим в будущем. Желаю всем коллегам удачи. Пусть вашими усилиями отечественный спорт, культура и туризм идут к новым вершинам, а намеченные нами цели обязательно осуществятся", - написал Асхат Оралов в своем Telegram-канале.

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1 сентября 2023 года Асхата Оралова освободили от должности министра культуры и спорта. На его место новым министром туризма и спорта Казахстана указом президента назначен Ермек Маржикпаев, который ранее занимал должность акима Акмолинской области.

