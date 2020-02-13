Кривошеев: Нельзя всерьёз воспринимать слова наркозависимого человека

Мы сейчас обсуждаем слова больного человека.

Это про Айсултана пишут врачи.

Резкие высказывания, неадекватные, достигающие бредового уровня, суждения могут свидетельствовать о психотическом состоянии и патологическом нарушении мышления. Его суждения носят явное абсурдное нелепое содержание. Бредовые идеи ("моя мать и все политики занимаются магией" и прочее) являются проявлением психотического расстройства сознания, вследствие чего его поведение может быть расценено как болезненное, некритичное, неадекватное.

Парень в больнице, пару раз сбегал и пару раз срывался. Bad trip и нежелание бросать, не желание возвращаться в лечебницу. По сути, мы сейчас обсуждаем слова больного человека.

Не уверен, что серьезные СМИ будут брать интервью у человека, который по показаниям суда находится в больнице, но для Аблязова и некоторых других, диагноз не помеха. Они будут говорить с любым, кто готов. Не удивлюсь, что деньгами на дозу снабжает его Мухтар. Дешево. Дал на дозу, готовый компромат. И не только на Назарбаевых, но и на Путина, на Лукашенко.

Ценный источник. При этом, можно даже писать за него. Никто не будет задумываться.

Думаю, что власти больше не смогут скрывать эту проблему и вынуждены будут объясниться. Тяжело признавать, что в семье есть проблема, но выхода нет, иначе скоро выясним, что рептилоиды подменили первых лиц.

Полный текст заключения британских экспертов. Появился на одном из пабликов.

Психоактивные вещества, вызывающие зависимость, имеют общие черты, касающиеся влияния на центральную нервную систему. Это - массовая гибель нейронов, нейродегенерация различных структур головного мозга, вызванная, перегрузкой афферентации (входящих сигналов). Даже однократное введение большинства стимуляторов (амфетамины, кокаин, эфедрин) вызывает видимые дегенеративные изменения префронтальной коры. Все без исключения наркотические препараты пагубно влияют на работ человеческой психики, и чем больше "стаж" их употребления, тем выше опасность необратимых изменений.

Переоценить действие психоактивного вещества на личность невозможно. Даже одномоментное его употребление вызывает заметные изменения в состоянии человека. Резкое изменение эмоционального фона, нарушение ориентации как в собственной личности, так и в окружающих. Порой нелепость суждений, резкое падение критики. Однако это носит, как правило, преходящий, временный характер.

Длительное употребление психоактивных веществ вызывает стойкие, непроходящие изменения в личности человека. Это прежде всего касается нарушения в эмоционально-волевой сфере, значительном уроне морально- этических ценностей и выраженных нарушений критического мышления. На фоне приема психоактивных веществ появляется ситуационно необоснованный подъем настроения, завышение собственных сил и возможностей, появление отрывочных бредовых идей божественного или "особо значимого" происхождения. Человек может говорить о своей необыкновенной исторической миссии в деятельности человечества. В мышлении проявляется непоследовательность суждений, нелепость. Часто высказываются взаимно-противоречащие друг другу идеи. В период воздержания (вынужденного в процессе лечения или самостоятельно принятого решения) проявляются депрессивные тенденции, дисфорические нарушения (агрессивность, злобность, особенно к самым близким людям), высказываются, а иногда и реализуются суицидальные мысли и действия. В силу возникающих органических, дегенеративных поражений клеток головного мозга снижаются критические способности личности. Снижение памяти, снижение аналитических способностей, вызывает так называемое "ссужение коридора мыслительного процесса", что заставляет опираться при принятии решений на малозначительные, несущественные факты. В конечном счете это приводит с одной стороны к параноидному настрою (подозрительность, ощущение возможной или, оцениваемой как реальной, угрозы для своей жизни со стороны отдельных личностей или иногда со стороны всего общества: бредовые идеи преследования, воздействия). С другой стороны, необоснованная открытость, доверчивость, порой к совершенно незнакомым людям, в особенности к поставщикам психоактивных веществ. Личность, длительно употребляющая психоактивные вещества, легко подвержена манипулятивным действиям, так как становится эгоистичной, эгоцентричной, устремленной на удовлетворение только собственных потребностей.

Длительное употребление психоактивных веществ в силу накопления его токсического воздействия на центральную нервную систему делает данные нарушения стойкими, сложными в излечении, а нарушения мышления приобретают системный характер. Отдельные ситуативные нарушения эмоционально-волевой и когнитивной - мыслительной сферы достигают психотического уровня с галлюцинаторными и бредовыми проявлениями. В определенной части случаев личность способна как диссимулировать, так и симулировать данные нарушения, чтобы получить временную, "условную" выгоду (это, как правило, либо получить, либо добиться приема наркотического вещества, либо избежать лечения или заслуженного наказания).

Таких людей не заботит благополучие семьи. Их поведение становится асоциальным, вплоть до криминального. Они легко подвергаются влиянию чужого мнения, некритичны к суждениям других людей и склонны доверять им, если они получают от этого некую выгоду (как материальную, так и нематериальную).

Ввиду вышеизложенного поведение и состояние человека может быть расценено как личностные изменения в результате длительного употребления психоактивных веществ. Резкие высказывания, неадекватные, достигающие бредового уровня, суждения могут свидетельствовать о психотическом состоянии и патологическом нарушении мышления. Его суждения носят явное абсурдное нелепое содержание. Бредовые идеи ("моя мать и все политики занимаются магией" и прочее) являются проявлением психотического расстройства сознания, вследствие чего его поведение может быть расценено как болезненное, некритичное, неадекватное.

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