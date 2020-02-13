Яйца могут подорожать в Казахстане без субсидий от государства

В себестоимость яйца входят производственные затраты.

Каждая третья отечественная птицефабрика может обанкротиться, а рынок заполнят импортные яйца. Такой неблагоприятный прогноз на ближайшее будущее делают сами производители. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

Они впервые за десять лет остаются без субсидий от государства. Для зарубежных инвесторов казахстанский яичный рынок становится малопривлекательным, а отечественные производители убеждают, что не смогут удержать цены на яйцо, и они неминуемо вырастут. Перед такой угрозой продовольственной безопасности готово ли Министерство сельского хозяйства пойти на уступки? Выясняла Ольга Витукевич.

На птицефабрике не спорят, что было раньше - яйцо или курица. Здесь все начинается с цыплят. Тепличные условия - посторонним вход запрещен. Хотели расширяться, заводить еще больше несушек, но решение Минсельхоза отменить субсидии, говорят, спустило с небес на землю. Производители яиц, а это более 30 фабрик по стране, взялись за калькуляторы.

В итоге мы выходим на цифру 22,9 - себестоимость одного среднего яйца. Продажная цена 21,4 тенге. Это говорит о чем? Что мы работаем себе в убыток без субсидий, - сказал гендиректор птицефабрики Борис Оздоев.

В себестоимость яйца входят производственные затраты. Это комбикорм, оплата энергии, воды, газа, стоимость лекарств для кур, упаковки и многое другое. Десять лет государство доплачивало за это по 2-3 тенге за каждое произведенное и проданное яйцо. Это называлось товарно-специфические субсидии. Их с этого года отменяют на мясо крупно-рогатого скота, кумыс, шубат, рис, хлопок и яйцо.

Мы по яйцам внутреннюю потребность обеспечиваем на 126,5%. Поэтому мы считаем, что у нас есть и другие направления поддержки, которые требуют сейчас развития. Вот сейчас перед нами поставлена задача по импортозамещению по шести продукциям. И мы поддержку будем оказывать в этом направлении, - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

В поддержку фабрик шли десятки миллиардов тенге. Приобреталось оборудование, обновлялись цеха. десять лет назад только 30% яиц на рынке были отечественные. Сейчас полностью покрыта потребность, на экспорт выходим. Поднялись с колен, согласны предприниматели, встали на крыло. Но курица не умеет летать сама.

Мы более менее крепко стоим на ногах, таких, как мы, еще 2-3 фабрики, А что будет с остальными? 3% фабрик просто обанкротятся. В Германии говорят: "Убери с этого пальцы, это горячо". К этому никто отношение не имеет. Никакой министр никогда даже не заговорит о том, чтобы поменять, изменить. Потому что понимает, что это - безопасность, - сказал гендиректор и учредитель группы компаний Александр Лоренц.

Александр Лоренц из так называемых наших немцев. Вернулся с деньгами, и за 13 лет его фирма выросла до 15 фабрик. Многие инвесторы, говорит, уже сейчас отходят от дел. Знают, что прогорят без инвестиций. У россиян субсидии выше, и их не отменяют. От того и цены на яйцо, соответственно, ниже. И это угроза для нашего рынка, прямая.

Бизнес не может работать в убыток. Первое, что птицефабрики вынуждены будут сделать, это поднять цену на свою продукцию, то есть эти 2-3 тенге, которые раньше платило государство, на эту сумму должна вырасти цена на яйцо. Но как только мы поднимем цену на яйца, мы получим резкий импорт более дешевого яйца из России. Продажи начнут падать, а если не будет продаж, птицефабрики начнут банкротиться, - сказал президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

Нам сейчас говорят, что сейчас вместо этих субсидий мы вам будем давать инвестсубсидии на корма, на добавки, на вакцины и на ветпрепараты. Но уже доказано, что настоящие субсидии на произведенную и проданную продукцию - это самые объективные, самые прозрачные и самые действенные субсидии, - сказал гендиректор птицефабрики Александр Прядко.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что долгие кредиты и субсидии из года в год - как наркотик. И с него бизнесу пора слезать. Иначе затянет. Яичное производство уже рентабельное, но никто не хочет это признавать. А есть другие направления, где половина продукции зависит от импорта. Значит, нам туда дорога. Надежд, что поддержка вернется, птицефабрикам питать не стоит. А если так, им придется переписывать ценники. Найти компромисс пока не получилось.

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