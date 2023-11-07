Почему подорожали яйца в Казахстане, объяснили в правительстве

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 7 ноября рассказал, почему подорожали яйца в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-премьера, госорганы в регионах провели анализ, чтобы выявить причину роста цен.

"Самое главное, что все птицефабрики работают через посредников, которые зачастую физлица. Это объяснимо, потому что они сразу платят кэш за яйца. А дальше идет уже схема, в которой сейчас разбирается антимонопольный комитет. Но разбираться – это долго. Мы сейчас яйца включили в категорию товаров, которые СПК (социально-предпринимательские корпорации. – Прим. ред.) должны закупать напрямую. Пускай СПК напрямую платит птицефабрикам, закупает у них яйца. И в обороте эта схема работает. Сейчас мы ее переформатируем в срочном порядке. Я надеюсь в субботу уже первые результаты получить". Серик Жумангарин

О резком подорожании куриных яиц в отдельных регионах Казахстана стало известно в начале октября. В Мангистауской области стоимость десятка яиц выросла до 550-600 тенге.

23 октября сообщалось, что АЗРК и правительство в рамках антимонопольного анализа выявили ряд нарушений при формировании цен на яйца. Их допустили как птицефабрики, так и торговые сети. Подробности здесь.

