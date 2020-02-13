Было все в сугробах - жильцы сгоревшего дома рассказали подробности

Из-за взрыва, прогремевшего на втором этаже дома, погибла 33-летняя женщина

Жильцы сгоревшей в Нур-Султане шестиэтажки рассказали, что трагедии можно было бы избежать, если бы на дороге не было сугробов. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает zakon.kz.

Пять человек, пострадавших при пожаре в столичной шестиэтажке, остаются в больнице. Один из них - в тяжелом состоянии. Электрики сейчас восстанавливают энергоснабжение в полыхавшем подъезде.

Обгоревшее фото на снегу, гора черного мусора и стойкий запах гари. О пожаре, который пришлось пережить жителям этой шестиэтажки, говорит все. Пожарные спасли больше 20 человек. Шестерых детей доставили в детскую больницу, но сразу отпустили. Весь удар пришелся на взрослых.

Доставлены "скорой помощью" шесть пострадавших, из которых пять было госпитализировано. Один пациент с отравлением угарным газом, четыре - с ожоговой травмой. Среди четырех пострадавших состояние троих - средней степени тяжести, одного – тяжелое, - сказал заведующий отделением комбустологии многопрофильной больницы №1 Павел Кутняков.

Стражи порядка завели уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности.

Когда мы прибыли, увидели, что коридор был весь в пламени. В квартире был пожар. Мы рассматриваем две причины. Первая - это то, что из-за большого скопления газа был хлопок, а в последующем взрыв, - сообщил замначальника ДЧС Маргулан Аманбаев.

Из-за взрыва, прогремевшего на втором этаже дома, погибла 33-летняя женщина. Съемочную группу представители КСК встретили холодно и отказались пролить свет на трагедию публично, но в диалоге без камер пояснили, что погибшая женщина жила на четвертом этаже, в момент пожара находилась на улице, и бросилась спасать своих детей, но добежать до квартиры не успела и задохнулась на лестничной клетке.

Большая часть квартир в подъезде жилого дома опечатана. Многие жильцы, по словам электриков, находятся у родных и близких, пока специалисты восстанавливают систему энергоснабжения в подъезде. 27 минут. Столько времени прошло с момента сообщения о пожаре и его ликвидации. Подъехать вплотную к горящему окну первая пожарная машина не смогла.

Из-за этого сугроба полностью было это все в сугробах, она не могла сюда ближе подъехать даже. Вся территория была, ночью все убирали. Приехали, газгольдеры быстрее откопали, чтобы газ был, - сказала жительница дома Нина.

Если бы не было бы этих сугробов, и у них была бы возможность подъехать к подъезду, можно было бы избежать вот этой трагедии, - сказала жительница дома Виктория Пак.

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