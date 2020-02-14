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За сутки в Китае зафиксировали более 4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число жертв в Китае составило 1386.

Фото : корреспондент14 февраля 2020, 07:19

За сутки в китайской провинции зафиксировали более 4 тыс. новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии в Хубэе заразились почти 52 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, погибли 116 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Из них в Ухане, где началась эпидемия, скончались 88 человек.

При этом выявлено 4823 новых случаев заражения, из них 3910 в Ухане. Таким образом, число зараженных в провинции возросло до 51 986 человек. Из больниц выписали 690 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 13 февраля общее число жертв в Китае составило 1386.




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