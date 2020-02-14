Названы самые дефицитные профессии в Казахстане

В Казахстане в избытке юристы, животноводы, финансисты и экономисты.

В Казахстане не хватает охранников, инспекторов по патрулированию и воспитателей, передает zakon.kz со ссылкой на Finprom.

По данным Электронной биржи труда, самые дефицитные профессии в стране по соотношению резюме и вакансий — охранник, оператор котельной, инспектор по патрулированию, медицинские сестры и братья, воспитатели. Самые избыточные профессии — юрист, специалист по найму, экономист, животновод, финансист, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четвертом квартале 2019 года численность занятого населения составила 8,8 млн человек. Это на 0,7 % больше предыдущего года.

Больше всего занятых казахстанцев в Нур-Султане и в Атырауской области.

Наибольшее количество занятых работают в секторе оптовой и розничной торговли; ремонте автомобилей и мотоциклов. В тройку лидирующих отраслей также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство и образование. Замыкают ТОП-5 отраслей по наибольшей численности занятого населения промышленность.

Тем временем численность безработного населения в стране составила 441,4 тыс. человек, сократившись на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Больше всего безработных традиционно наблюдается в густонаселённых регионах. Так, наибольшее число безработного населения насчитывается в Алматы, в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Туркестанской области, Алматы и Шымкенте.

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