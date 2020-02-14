Как казахстанцы шутят про 14 февраля
Любите и будьте любимыми.
Фото : pixabay.com14 февраля 2020, 09:57
14 февраля во многих странах мира отмечают День всех влюбленных. И в нашей стране его отмечают неофициально. Это лишний повод сказать любимым, что мы их любим и еще нужно придумать, что подарить и как поздравить свою вторую половинку. Как раз эта 2-ая составляющая праздника создает нам много проблем и порождает массу шуток и приколов, сообщает zakon.kz.
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