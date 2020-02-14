Банкомат "съел" карточку. Как ее вернуть за 1 минуту
Три простых шага.
Фото : union.travel14 февраля 2020, 10:03
Издание Стерлеград предлагает совет, как вернуть за минуту карточку, "съеденную" банкоматом, передает zakon.kz.
Три простых шага:
Нажать кнопку "Отмена" и удерживать палец, кнопку не отпускать.
Удерживать от 10 секунд до 5 минут, пока не появится надпись: "Завершить обслуживание".
Не отпускать кнопку "Отмена", а другой рукой нажать "Да".
Издание гарантирует, что карта вернется.
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