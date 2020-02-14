В Уральске мужчина напал на школьницу в подъезде
Мужчина задержан.
Фото : mgorod.kz14 февраля 2020, 11:01
В Уральске мужчина выследил школьницу и пытался домогаться до нее, когда она зашла в подъезд своего дома, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".
ЧП произошло 13 февраля в микрорайоне Женис. О происшествии стало известно из группы "Жалоба Уральск" в Instagram.
Всем здравствуйте. Внимательно следите за детьми, сегодня в 14:22 в доме Женис, 27 на девочку напал маньяк. Шел за ней до дома и в подъезде напал на нее. Благодаря нашим соседям и камерам его сразу поймали. Давайте сделаем петицию, чтоб его посадили, страшно подумать о том, что отпустят его, - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что им поступил вызов о домогательствах 40-летнего мужчины к 16-летней девочке. Он был задержан сотрудниками полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5007368-ba921838f1b6fe1120c315ea919b6847
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...