"Белку" в Алматы перенесут

На территорию "Атакента".

Алматинскую белку перенесут. Об этом рассказал аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

За скульптуру "Белка" часть жителей "за", а другая часть "против". Принято решение с учетом общественного мнения, что эта скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию "Атакента". Мы планируем это сделать в течение марта, - сказал аким района.

Ранее сообщалось, что белка будет демонтирована, позже было решено оставить его временно.

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