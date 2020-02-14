"Белку" в Алматы перенесут
На территорию "Атакента".
Фото : zakon.kz14 февраля 2020, 11:04
Алматинскую белку перенесут. Об этом рассказал аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
За скульптуру "Белка" часть жителей "за", а другая часть "против". Принято решение с учетом общественного мнения, что эта скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию "Атакента". Мы планируем это сделать в течение марта, - сказал аким района.
Ранее сообщалось, что белка будет демонтирована, позже было решено оставить его временно.
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