Серийный грабитель микрокредитных организаций задержан в Алматы

Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается.

Серийный грабитель совершал налеты на микрокредитные организации в Алматы, передает zakon.kz.

По информации polisia.kz, 25-летнему мужчине инкриминируют 6 преступных фактов.

Последний налет он совершил, вооружившись ножом.

– Средь бела дня он зашел в офис организации и, убедившись в том, что кроме кассира в помещении никого не было, путем угрозы завладел деньгами в сумме 125 тысяч 500 тенге. Подозреваемого мы задержали вследствие оперативных мероприятий. Кстати, его личность была установлена почти сразу же. Сейчас он задержан и находится под стражей, – заверил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

На данном этапе расследования установлено, что злоумышленник причастен к грабежам в отношении работников других микрокредитных организаций: три из них имели место в Бостандыкском районе, еще два – в Турксибском.

Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается.

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