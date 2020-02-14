Серийный грабитель микрокредитных организаций задержан в Алматы
Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается.
Фото : polisia.kz14 февраля 2020, 11:24
Серийный грабитель совершал налеты на микрокредитные организации в Алматы, передает zakon.kz.
По информации polisia.kz, 25-летнему мужчине инкриминируют 6 преступных фактов.
Последний налет он совершил, вооружившись ножом.
– Средь бела дня он зашел в офис организации и, убедившись в том, что кроме кассира в помещении никого не было, путем угрозы завладел деньгами в сумме 125 тысяч 500 тенге. Подозреваемого мы задержали вследствие оперативных мероприятий. Кстати, его личность была установлена почти сразу же. Сейчас он задержан и находится под стражей, – заверил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.
На данном этапе расследования установлено, что злоумышленник причастен к грабежам в отношении работников других микрокредитных организаций: три из них имели место в Бостандыкском районе, еще два – в Турксибском.
Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается.
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