Женщина и трое детей скончались в Мангистау

От отравления угарным газом скончались мать и трое детей. Отец семейства и еще один ребенок в больнице.

Токсическое отравление получила семья, проживающая в одном из домов села Батыр Мунайлинского района области. Мать и трое детей скончались на месте трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Происшествие случилось 13 февраля. Вызов на пульт дежурного станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 17:42. В селе Батыр угарным газом отравилась семья. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

Скончались женщина 1981 года рождения и ее дети - 2006, 2007 и 2018 годов рождения.

- Мужчину 1977 года рождения и девятилетнего ребенка доставили в Мангистаускую областную больницу и в областную многопрофильную детскую больницу соответственно. Отец семейства госпитализирован в токсикологическое отделение, с дальнейшим переводом в реанимацию. Состояние тяжелое из-за токсического действия угарного газа. Состояние мальчика оценивается как стабильное тяжелое. Осложнений не наблюдается, сознание не потерял. Геодинамические показатели стабильные, - отметили в управлении здравоохранения региона.

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