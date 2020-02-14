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Эмир Катара посетит Казахстан

Глава правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Катаром.

Фото : ПМ14 февраля 2020, 13:08

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром торговли и индустрии государства Катар Али бен Ахмедом Аль-Кауари, передает zakon.kz.

Али бен Ахмед Аль-Кауари информировал главу правительства Казахстана об итогах заседания экспертной группы 5-й казахстанско-катарской совместной Комиссии высокого уровня, - сообщается на сайте премьера.

Глава правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Катаром в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской, сельскохозяйственной и других сферах.

Между странами установлен безвизовый режим, в ближайшее время планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой.

Стороны обсудили предстоящий в марте т.г. визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-банковской сферах.

Во встрече приняли участие Министр национальной экономики Даленов, чрезвычайный и полномочный посол РК в Государстве Катар Шокыбаев.


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