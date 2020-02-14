Ярослава Шведова стала капитаном национальной женской сборной РК по теннису

Она приложит максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства Федерации.

Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису и продолжит карьеру в качестве играющего тренера, сообщает zakon.kz.

Для меня стало большой честью получить предложение от президента Федерации тенниса Булата Утемуратова возглавить нашу сборную команду. Это замечательная возможность проявить себя в новом направлении – быть и капитаном, и игроком одновременно. Вместе с тем это и большая ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства Федерации, - отметила Ярослава Шведова.

В начале текущего года спортсменка вернулась в профессиональный тур после рождения двойни и уже успела принять участие в квалификационном матче Кубка Федерации в составе сборной Казахстана, который проходил 7-8 февраля в Бельгии.

Ярослава Шведова является заслуженным мастером спорта по теннису, победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010), финалисткой пяти турниров Большого шлема (четыре – в парном разряде, один – в миксе), экс третей ракеткой мира в парном разряде, победительницей 15 турниров WTA(один из них в одиночном разряде), обладательницей бронзовой медали 17-х Азиатских Игр 2014 года.

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