Пасмурная погода с осадками ожидается на выходных

Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии.

В выходные дни в южной половине Казахстана ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками, туманом и гололедом, сообщает zakon.kz.

Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии. А в северной половине республики снегопады, метели, сильный юго-западный ветер будут вызывать атмосферные фронты, перемещающимися с Европейской части России.

Небольшое понижение температуры воздуха начнется уже в воскресенье, и она станет близкой к средним многолетним значениям февраля.

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