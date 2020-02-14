Пасмурная погода с осадками ожидается на выходных
Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии.
Фото : pxhere14 февраля 2020, 13:38
В выходные дни в южной половине Казахстана ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками, туманом и гололедом, сообщает zakon.kz.
Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии. А в северной половине республики снегопады, метели, сильный юго-западный ветер будут вызывать атмосферные фронты, перемещающимися с Европейской части России.
Небольшое понижение температуры воздуха начнется уже в воскресенье, и она станет близкой к средним многолетним значениям февраля.
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