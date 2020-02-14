Кыргызстан требует устранить скрытые торговые барьеры.

Кыргызстан пожаловался ВТО на Казахстан. Кыргызская сторона считает, что Казахстан не соблюдает международные правила торговли, передает zakon.kz.

С марта 2019 года на территории Казахстана наблюдаются задержки в движении транзитных товаров, которые следуют из КР. Это связано с ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей, отмечается в сообщении Министерства экономики Кыргызстана.

Чтобы урегулировать ситуацию, в течение прошлого года Кыргызстан направлял официальные письма в Казахстан и проводил двусторонние консультации на площадке ВТО. Там кыргызская сторона подробно ознакомила казахстанскую с критической ситуацией, призвала устранить торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил.

Но Казахстан не отреагировал на призывы. 11 февраля 2020 года заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров и руководитель представительства Минэкономики по вопросам ВТО Нурбек Максутов проинформировали членов ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли. Они сообщили, что проверки привели к скоплению грузового транспорта длиной до 10 км, а количество грузовиков, простаивающих на границе и в специализированных зонах, составляет порядка 250 автомашин.

Действия РК наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику КР, - говорится в сообщении.

По итогам выступления Кыргызстан еще раз призвал Казахстан неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед ВТО, а также потребовал немедленно устранить скрытые торговые барьеры и предоставить беспрепятственные транзитные маршруты кыргызским грузоперевозчикам.

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