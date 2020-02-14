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В Казахстане отменили временное удостоверение и детские вкладки в паспорта

Отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу.

Фото : rus.azattyk.org14 февраля 2020, 15:14

В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание детских фотографий в паспорт родителей, передает zakon.kz.

Миграционная служба Алматы сообщает, что согласно Закону РК "О внесении, изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг" от 25 ноября 2019 года исключена норма по выдаче временного удостоверения личности и отменена процедура внесения записи о детях в возрасте до 16 лет, с вклеиванием их фотографий.

Иными словами, отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу. Также теперь не будет временного удостоверения личности. То есть, если раньше человек терял удостоверение, к примеру, ему выдавали временное. Отныне гражданин РК будет получать стандартное удостоверение личности. Это упрощает производство документооборота, а главное облегчает процедуру оказания государственных услуг, получаемых гражданами Республики Казахстан, - информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.


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