Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чемодан с крупной суммой денег украли в аэропорту Нур-Султана

Владельцу вернули его вещи.

Фото : mk.ru14 февраля 2020, 15:28

В аэропорту Нур-Султана мужчина обнаружил, что у него украли чемодан. В нем находились личные вещи и деньги, сообщает zakon.kz.

26 декабря 2019 года в Линейный отдел полиции в Международном аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса авиакомпания "SCAT" сообщением "Атырау-Нур-Султан" о том, что неизвестные лица в багажном отделении похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере 2500 долларов США и 200 000 тенге, - говорится в сообщении Департамента полиции на транспорте.

В тот же день транспортными полицейскими было начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК (Кража в крупном размере). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ЛОП столичного аэропорта был установлен и задержан пассажир этого же рейса. Им оказался 26-летний житель Карагандинской области. Похищенный чемодан вернули владельцу.

Приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначены наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты