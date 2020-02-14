Чемодан с крупной суммой денег украли в аэропорту Нур-Султана

Владельцу вернули его вещи.

В аэропорту Нур-Султана мужчина обнаружил, что у него украли чемодан. В нем находились личные вещи и деньги, сообщает zakon.kz.

26 декабря 2019 года в Линейный отдел полиции в Международном аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса авиакомпания "SCAT" сообщением "Атырау-Нур-Султан" о том, что неизвестные лица в багажном отделении похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере 2500 долларов США и 200 000 тенге, - говорится в сообщении Департамента полиции на транспорте.

В тот же день транспортными полицейскими было начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК (Кража в крупном размере). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ЛОП столичного аэропорта был установлен и задержан пассажир этого же рейса. Им оказался 26-летний житель Карагандинской области. Похищенный чемодан вернули владельцу.

Приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначены наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года.

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