Сумку Louis Vuitton за 1,2 млн тенге украли из машины астанчанина

Задержанный дал признательные показания.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже из салона машины, передает zakon.kz.

С заявлением о краже обратился житель столицы. По словам потерпевшего, у его автомобиля Lexus RX 300 разбили стекло и вытащили из салона мужскую сумочку Louis Vuitton, в которой находились портмоне с 50 000 тенге, документы и личные вещи. Ущерб составил 1 207 000 тенге.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками Управления полиции района "Алматы" удалось выйти на след подозреваемого через несколько часов и задержать по месту его проживания. В ходе проводимых следственных мероприятий полицейские установили, что задержанный, находясь на автостоянке, заметил как водитель припаркованного рядом автомобиля Lexus оставляет на заднем сидении своей машины сумку и вещи. Дождавшись, кода он уйдет, злоумышленник, разбив стекло боковой двери, совершил кражу личного имущества, а затем скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Устанавливается причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

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