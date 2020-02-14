В Алматы обсудили вопросы налогового и таможенного администрирования

В мероприятии приняли участие представители финансовой и судебной системы.

В южном мегаполисе прошла практическая конференция "Вопросы налогового и таможенного администрирования", организованная Комитетом государственных доходов Минстерства финансов, Верховным судом и Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана, сообщает zakon.kz.

В работе конференции приняли участие судьи Верховного, городских, областных судов и специализированной судебной коллегии, руководители Министерства национальной экономики, Министерства финансов, Комитета государственных доходов, представители региональных Департаментов госдоходов и других государственных органов, а также налогоплательщики. В общей сложности в конференции приняли участие порядка тысячи человек.

В рамках мероприятия были подробно обсуждены актуальные вопросы по применению норм налогового законодательства Республики Казахстан при камеральном контроле, особенности и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и многие другие. Как отметила в своем вступительном слове председатель Управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат Ертлесова, это очень важное мероприятие, на котором казахстанские налогоплательщики получат максимальную информацию о налоговом и таможенном администрировании, а также исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

С приветственным словом также выступили председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Марат Султангазиев, вице-министр национальной экономики Мади Такиев, который рассказал об актуальных изменениях налогового законодательства.

Одной из первых среди спикеров выступила судья специализированной судебной коллегии Верховного суда Гульжан Альмагамбетова на тему "Некоторые вопросы обжалования результатов камерального контроля".

Как известно, новый Налоговой введен в действие с 1 января 2018 года, то есть применяется уже два года и за это время выработана судебная практика по отдельным вопросам. Говоря об этом, судья подробно рассказала о способах исполнения уведомления, вынесении решения о признании уведомления неисполненным, о возможности обжалования налогоплательщиком решения, о последствиях подачи жалобы на решения, на уведомления. Также судья предложила ряд вопросов для обсуждения в рамках данной конференции.

Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Жанылсын Архарова сделала сделала обзор таможенного законодательства и судебной практики по таможенным спорам", ее коллега Нуржан Кайыпжан рассказал о судебной практике рассмотрения споров о признании недействительными сделок, совершенных без фактической реализации товаров, работ и услуг.

Также выступили представители Комитета государственных доходов минфина: Ораз Абдрахманов - руководитель Юридического управления, Ануар Сулейменов - руководитель Управления дистанционного мониторинга, Светлана Абдыкерова - руководитель Управления классификации и происхождения товаров. Они рассказали о практике и совершенствовании налогового и таможенного администрирования и камеральном контроле.

Торгын Нурсеитова, фото автора

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