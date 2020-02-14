Сборники современной казахской литературы переведены на шесть языков ООН

Презентация этих литературных трудов прошла в торжественной обстановке в Доме дружбы Алматы.

14 февраля 2020 в Алматы состоялась презентация двух антологий современной казахской литературы, изданных на шести языках ООН. В мероприятии приняли участие авторы произведений, вошедших в антологии, и их переводчики, Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по реализации программы "Рухани жаңғыру" Крымбек Кушербаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев и министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, сообщает zakon.kz.

Презентация этих литературных трудов прошла в торжественной обстановке в Доме дружбы Алматы в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире". Проект является одним из направлений программы "Рухани жаңғыру", инициированной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В целом, задача проекта – представить миру достижения в области отечественной литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости. Проект реализован общественным фондом "Национальное бюро переводов" по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фото пресс-службы акима Алматы

В ходе мероприятия его участники за круглым столом подвели итоги переводческой работы, обсудили различные предложения и мнения о данном проекте. Авторы получили полные комплекты своих работ, изданных на шести языках мира.

Как отметил Крымбек Кушербаев, перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на шести языках ООН в нашей истории осуществлены впервые.

Особое внимание было уделено организации перевода и координации этого проекта. Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в шести странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и наиболее опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода. Антологии, включающие лучшие работы 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на пяти континентах, – подчеркнул Госсекретарь РК.

Поздравив писательское сообщество с выпуском антологий, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что это станет новым шагом в развитии отечественной литературы и послужит хорошим стимулом для молодого поколения поэтов и прозаиков. Он также напомнил, что в прошлом году город поддержал празднование 85-летнего юбилея Союза писателей Казахстана, а также направил средства на капитальный ремонт здания союза и грантовую поддержку. 150 поэтов и писателей получили 500-тысячные гранты.

Фото пресс-службы акима Алматы

В текущем году мы намерены выделить гранты по представлению Союза писателей Казахстана всем 360 поэтам и писателям, проживающим в Алматы», - сообщил Бакытжан Сагинтаев, выразив надежду, что такая поддержка послужит дополнительным стимулом для развития творческого потенциала как мэтров казахской литературы, так и молодых начинающих поэтов, - сказал аким города.

По словам Бакытжана Сагинтаева, переводческий проект, реализованный впервые, также станет еще одной ступенью развития отечественной литературы.

Стоит отметить, что английскую версию "Антологии современной казахской прозы" и "Антологии современной казахской поэзии" подготовило издательство Кембриджского университета. Сборники на арабском языке – Национальный центр культуры и образования Египта. Издание на испанском языке вышло в свет при участии Института Сервантеса. На русском языке издателем выступил Издательский дом Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. На китайском языке – Издательство наций в Пекине. На французском языке – культурная ассоциация Парижа.

Данными организациями-партнерами к работе над переводом и изданием сборников было привлечено около 300 специалистов. В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили Казахстан, встретились с казахскими авторами, чтобы провести индивидуальные беседы и обсудить особенности перевода. Это позволило максимально приблизить художественный перевод к оригинальному тексту и обеспечить его качество.

Как отметил известный казахстанский писатель, лауреат Государственной премии РК и ряда международных премий, академик Сабит Досанов, сегодняшняя презентация двух антологий современной казахской литературы – это очень большое событие, играющее огромную роль в культурно-политической жизни нашей страны.

Впервые на шести языках заговорила казахская проза и поэзия, представленная лучшими казахскими литераторами. И мы очень благодарны нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, за то, что он всегда уделял и уделяет большое внимание литературе. Даже в трудные времена, когда только наша страна обрела независимость. И сейчас это дело продолжается. Его программная статья "Семь граней Великой степи", тоже отражает все это, и что отрадно, наш Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает эту традицию. Я с удовольствием прочел его большую программную статью "Абай и Казахстан в XXI веке", и можно сказать, это путеводитель по модернизации сознания нашего общества в условиях современного мира. В связи с этим я хотел бы внести одно предложение. Писатель должен быть среди народа и общаться с ним, и для этого нужно создавать условия. Например, в советские времена при Союзе писателей существовало бюро пропаганды. И что-то подобное можно было бы внедрить и сейчас. Тогда мы побольше сможем общаться с народом, – сказал Сабит Досанов.

Тираж каждой антологии составляет 10 000 экземпляров. В общей сложности 120 000 экземпляров были доставлены в более чем 23 000 крупных библиотек, учебных заведений и исследовательских центров по всему миру.

Издания на английском языке распространены в 18 англоязычных странах, на арабском языке – в 22 странах Ближнего Востока и Африки, на испанском языке – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском языке – во всех регионах КНР с населением 1,5 миллиарда человек, на русском языке – в 14 странах, на французском языке – в 17 странах Европы и Африки.

Кроме того, сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCat, которая охватывает крупные библиотечные фонды и уникальные книги. От представителей стран и организаций, получивших антологии, поступило более 100 благодарственных писем. В том числе их направили Президент Франции Эммануэль Макрон, министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон.

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