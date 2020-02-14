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Лукашенко отказался стоять на коленях ради российской нефти

В начале 2020 года поставки российской нефти в Беларусь ненадолго прерывались.

Фото : belta.by14 февраля 2020, 17:07

Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Во время переговоров в Сочи Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской? - спросил он.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.

Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях, - пояснил глава государства.

В начале 2020 года поставки российской нефти в Беларусь ненадолго прерывались, поскольку Россия и Беларусь не смогли договориться о поставках после истечения действия контракта. Причиной стал конфликт по поводу цены на сырье, которую в Минске считали завышенной.


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