"Семерка Скакова". С какими проблемами хочет разобраться аким Павлодарской области

Абылкаир Скаков заявил, что в своей работе намерен решать реальные проблемы населения Павлодарской области.

Абылкаир Скаков, который меньше месяца назад был назначен акимом Павлодарской области, провёл отчётную встречу c населением. Глава региона назвал семь приоритетных вопросов, которые он будет решать на своём посту.

Открывая встречу, Абылкаир Скаков заявил, что в своей работе намерен решать реальные проблемы населения Павлодарской области. Именно поэтому в преддверии отчета в акимате запустили круглосуточные call-центр и WhatsApp-аккаунт, а сам аким открыл личные страницы в Facebook, Instagram и Twitter. Всего за 10 дней к главе региона поступило более 5 тысяч обращений.

Почти каждое третье обращение – от людей, которые годами ожидают своей очереди на жилье, - заявил Абылкаир Скаков. - Сегодня таких жителей Павлодарской области более 27 тысяч. Самая многочисленная категория нуждающихся в жилье – 10 000 человек – это работники бюджетной сферы и госслужащие. Многих из них необходимо стимулировать в участии в госпрограммах и выдавать им безвозмездные жилищные сертификаты. Поручаю в этом году увеличить бюджет на жилищные сертификаты в три раза.

Таким образом аким Павлодарской области планирует по возможности «разгрузить» очередь на жилье и отдать приоритет тем, у кого действительно нет материальных и физических возможностей для покупки жилья.

Жилищный вопрос – приоритет номер 1 для нас. Мы будем решать его системно и стратегически, - отметил Абылкаир Скаков, заявив также, что региону нужна новая строительная стратегия. - Строительный и социальный блоки не должны существовать в разрыве друг от друга. Строить надо в соответствии с нуждами людей.

Второй злободневный вопрос жителей Павлодарской области – благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. Глава региона рассказал, что в минуту получает по два обращения по линии ЖКХ.

Открыв личные аккаунты в социальных сетях, я будто открыл ящик Пандоры для коммунальных служб. Жители области, особенно Павлодара, шлют мне фотографии и видео грязных сугробов, потопов в квартирах и даже искрящихся розеток, - сказал он. - В то время как Instagram – это в основном площадка для селфи с отдыха, у нас это ящик для жалоб на коммунальщиков. Почему так? Потому что нет единого коммуникационного канала. Это должен быть ситуационно-аналитический центр с call-центром для приема обращений граждан при нем. Нам необходимо быть в курсе каждого проблемного и потенциально проблемного участка.

Третья по популярности тема обращений граждан к акиму – адресная социальная помощь. Абылкаир Скаков подробно разъяснил новшества АСП, акцентировав внимание на введенных государственных социальных пакетах для детей и пособий, выплачиваемых вне зависимости от дохода семьи.

Наша задача – это создать условия, чтобы у граждан появился постоянный источник дохода. Занятость населения – еще один приоритет нашей работы. Мы должны активно развивать малый и средний бизнес, и нужно это делать, исходя из потребностей экономики региона, - подчеркнул аким, отметив, что в 2020 году в регионе планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест.

В число приоритетов работы руководства Павлодарской области также вошли вопросы экологии, здравоохранения, образования и развития села. Инициативы Абылкаира Скакова в этих сферах – например, учреждение нагрудного знака и материальное поощрение отличившихся педагогов – вызвали одобрительные отклики зала.

Новый аким Павлодарской области отвечал на вопросы жителей региона в течение полутора часов, а сразу после отчета лично принял граждан, не успевших обратиться к нему в зале, в том же здании ГДК. Кстати, накануне отчетной встречи Абылкаир Скаков тоже проводил личный прием граждан – и тоже вне стен акимата, в том же дворце культуры.

В заключительной части отчетной встречи аким Павлодарской области Абылкаир Скаков подчеркнул, что никто лучше самих жителей не знает, что нужно региону. Так, прямо во время отчета в ГДК работала телестудия, где каждый мог записать свои пожелания области, которые были продемонстрированы в зале сразу же по завершении сессии Вопрос-Ответ.





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