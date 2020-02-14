Из-за чего загораются машины, работающие на газе, рассказал Беккер

В баке должен быть свободный объем, но наши умельцы умудряются извлекать предохранительные клапана, и заправляться до 95%. Все это приводит к печальным событиям – Беккер.

Большинство пожаров в автомобилях, работающих на газе, происходит из-за утечки топлива. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, сообщает корреспондент zakon.kz.

84% (316) пожаров произошли из-за не герметичности систем подачи газа, или утечки газа, из них 7 пожаров с последующими взрывами. Основная причина - демонтаж клапана избыточного давления для максимальной заправки баллонов, что при повышении температуры приводит к расширению газа, взрыву и в последующем пожару, - сообщил спикер.

Он обратил внимание, что рынок предлагает автовладельцу поставить самое разнообразное газовое оборудование, как по цене, так и по качеству. Но кроме того, сами автолюбители создают условия для возникновения опасных ситуаций.

Всего разрешается наполнять баки до 85%, должен быть свободный объем. Потому что газ при изменении температурного режима расширяется. Отрицательная температура на улице – 20 градусов, в паркинг заехали, там +20. В баке должен быть свободный объем, но наши умельцы умудряются извлекать предохранительные клапана, для того, чтобы производить полную заправку, до 95%. И все это приводит к печальным событиям. Поэтому мы пошли на то, чтобы ввести запрет, - пояснил он.

Беккер отметил, что этот запрет не должен каким-то образом сказаться на применении газа.

Думаю, что безопасность на первом месте. Автовладельцы таких машин не должны подвергать других опасности, - заключил он.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 340 тыс автомобилей, работающих на газе.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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